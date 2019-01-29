رئيس البرلمان العراقي: بغداد لا ترغب في أن يكون ساحةً للصراعات

لفت رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إلى أن "العراق لا ترغب في أن تكون ساحةً للصراعات، بل تسعى إلى أن تصبح نقطة التقاء الجميع"، داعياً بريطانيا إلى" دعم العراق، وإسنادها من خلال إعادة الإعمار، ومشاركة شركاتها في هذا المجال".
وشدد على "حرص العراق على تعزيز علاقاته مع الدول العربية والإقليمية والمجتمع الدولي، وفق مبدأ المصالح المشتركة، واحترام السيادة المتبادل، وعدم التدخل بالشؤون الداخلية"، طالباً من بريطانيا "دعم العراق في إعادة النازحين، فضلًا عن الدعم الاستخباري وتدريب القوات العراقية، والعمل على إعادة الاستقرار إلى المدن"، مشيراً إلى أن "العراق المستقر سيُسهم في استقرار المنطقة".
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