رئيس البرلمان العراقي: بغداد لا ترغب في أن يكون ساحةً للصراعات

لفت رئيس البرلمان ​العراق​ي ​محمد الحلبوسي​ إلى أن "العراق لا ترغب في أن تكون ساحةً للصراعات، بل تسعى إلى أن تصبح نقطة التقاء الجميع"، داعياً ​بريطانيا​ إلى" دعم العراق، وإسنادها من خلال إعادة الإعمار، ومشاركة شركاتها في هذا المجال".

وشدد على "حرص العراق على تعزيز علاقاته مع ​الدول العربية​ والإقليمية و​المجتمع الدولي​، وفق مبدأ المصالح المشتركة، واحترام السيادة المتبادل، وعدم التدخل بالشؤون الداخلية"، طالباً من بريطانيا "دعم العراق في إعادة النازحين، فضلًا عن الدعم الاستخباري وتدريب ​القوات العراقية​، والعمل على إعادة الاستقرار إلى المدن"، مشيراً إلى أن "العراق المستقر سيُسهم في استقرار المنطقة".