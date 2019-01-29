واشنطن بوست: شكوك حول التدخل العسكري الأميركي في فنزويلا

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الاميركية أن مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​ كشف على ما يبدو عن ملاحظات سرية مكتوبة على لوحة صفراء أمس، الاثنين، شملت خطة لإرسال القوات إلى ​كولومبيا​ في ظل تصعيد التوتر مع ​فنزويلا​.

وخلال مؤتمر صحفي ب​البيت الأبيض​ للإعلان عن العقوبات ضد صناعة النفط الفنزويلية، كان بولتون ممسكا بمفكرة واضعا إياها أمام سترته بحيث استطاع الموجودون أمامه رؤيتها. وكان مكتوب عليها جملتين "أفغانستان: مرحبا بالمحادثات" في إشارة إلى المفاوضات الجارية مع طالبان، والجملة الأخرى هي "5 آلاف من القوات إلى كولومبيا".

وأشار مسؤولون ب​وزارة الدفاع الأميركية​، رفضوا الكشف عن هويتهم لحساسية الموقف، إلى ان ​البنتاغون​ لم يتلقى أي أوامر في هذا الشأن.

وأضافت الصحفي ان الخطة أثارت مزيد من الأسئلة حول إمكانية التحرك العسكري إزاء فنزويلا. ولو حدث، فإن تحريك القوات سيمثل تصعيدا كبير في التدخل الأميركي في ​أميركا الجنوبية​ على الرغم من أنه لا يتضح الدور الذي يمكن أن تقوم به القوات.