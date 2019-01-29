3 قتلى إثر تفجير سيارة مفخخة وسط مقديشو

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بأن "3 أشخاص قتلوا إثر ​تفجير​ ​سيارة مفخخة​ بالقرب من محطة وقود وسط العاصمة الصومالية ​مقديشو​"، موضحةً أن "التفجير نجم عن سيارة مفخخة كانت مركونة قرب محطة وقود في حي حمروينى؛ ما أدى إلى ​اندلاع حريق​ ضخم التهم عددا من السيارات التي كانت متواجدة بالمكان".

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