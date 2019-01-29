البيت الأبيض: هناك خطة ليجتمع مايك بنس مع ممثل غوايدو بالمستقبل القريب

أكد ​البيت الأبيض​ أن "نائب الرئيس الأميركي، ​مايك بنس​، تحدث مع زعيم المعارضة الفنزويلية ​خوان غوايدو​ قبل أن تعترف به ​واشنطن​ كرئيس للدولة"، مشيراً إلى "وجود خطة لأن يجتمع مايك بنس مع ممثل غوايدو في المستقبل القريب".

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