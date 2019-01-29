رئاسة تركيا: حتى الآن لم نتمكن من معرفة مصير جثة خاشقجي ومن أصدر أمر القتل

لفتت ​الرئاسة التركية​ إلى أنه "حتى الآن لم نتمكن من معرفة مصير جثة الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ ومن أصدر أمر القتل وهوية المتعاون المحلي".

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