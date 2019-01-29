حوري أمل ان ينتهي الجهد القائم حاليا بحل إيجابي لملف الحكومة

أكد مستشار رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ النائب السابق ​عمار حوري​، أن "الخيارات المتعلقة برئيس الحكومة المكلف بحال عدم ​تشكيل الحكومة​ يملكها حصرا الحريري، وأنا لا اعرف ما هي الخيارات المتاحة أمامه".

وشدد في حديث تلفزيوني على ان "الحريري استقبل الجميع بمن فيهم نواب ​اللقاء التشاوري​"، وسأل"ألم نصل إلى قاب قوسين أو أدنى من اعلان تشكيل الحكومة وفجأة ظهرت عقدة اللقاء؟". وأكد أن "الحريري كان مرنا جدا بموضوع تسهيل إيجاد حل للعقدة السنية والوصول إلى حل بتسمية أحد الاسماء دليلي على ذلك إلا انه تم تعقيد الموضوع من جديد".

وأمل ان ينتهي الجهد القائم حاليا بحل إيجابي لملف الحكومة، معتبرا ان "النقاش حول اعادة توزيع الحقائب هو ملك رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ والحريري ووزير الخارجية ​جبران باسيل​ ورئي سالحزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​ وهذا الجزء هو أقل أهمية بموضوع تشكيل الحكومة والجزء الاهم هو موضوع تمثيل اللقاء التشاوري".

من جهة أخرى، أكد حوري أنه "إذا عدنا لنص ​اتفاق الطائف​ نرى انه لا ذكر للثلث المعطل،إنما الطائف و​الدستور​ يتكلم عن الثلثين في القرارت الكبرى وأرى ان طرح الثلثين هو طرح إيجابي وطرح الثلث المعطل هو طرح سلبي".