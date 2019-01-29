وزير المال أصدر قراراً مدّد بموجبه مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2018

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال ​علي حسن خليل​ قراراً مدّد بموجبه مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن سنة 2018 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها لغاية 28/2/2018 ضمناً.

وفي مجال آخر استقبل وزير المالية علي حسن خليل وزير الشؤون الاجتماعية ​بيار أبو عاصي​ وبحث معه أموراً تتعلق ب​وزارة الشؤون الاجتماعية​.

كما استقبل مدير عام مؤسسة الإسكان ​روني لحود​ وجرى عرض للمسائل المتعلقة بقروض الإسكان والمراحل التي بلغتها.