جريصاتي أحال كتاب زعيتر عن البطاطا الفاسدة الى حمود لاجراء المقتضى

أحال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ​سليم جريصاتي​ الى النائب العام لدى ​محكمة التمييز​ ​القاضي سمير حمود​ نص الكتاب الذي تلقاه من وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال ​غازي زعيتر​، والذي طلب فيه إعطاء التوجيهات لإجراء التحقيق اللازم بشأن وجود بطاطا غير مستوفية الشروط في السوق (سوق الخضار في صيدا) وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المسؤولين. وطلب جريصاتي في كتاب الإحالة إجراء المقتضى بالسرعة الممكنة خصوصا في ضوء الأخطار الصحية.

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