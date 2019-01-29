التعبئة التربوية ترحب باعلان اجراء الانتخابات الطلابية بالجامعة اللبنانية

إعتبرت ​التعبئة التربوية​ في ​حزب الله​ أن "إعلان رئيس الجامعة ال​لبنان​ية البروفيسور ​فؤاد ايوب​ اجراء ​الانتخابات​ ​الطلاب​ية في كليات ​الجامعة اللبنانية​ في شهر اذار هي خطوة ايجابية من سلسلة خطوات ينبغي استكمالها لتحقيق هذا المطلب المحق لأهل الجامعة والوطن"، مرحبة بـ "خطوة رئيس الجامعة، ترى ان تحقيقها يستلزم تعاضداً من مجلس الجامعة بحيث يضاف اليها خطوة تحديد مواعيد اجرائها وانجازها، باعتبار ان طلاب الجامعة، والقوى السياسية الحية، ينتظرونها منذ سنوات.

ان طلاب الجامعة اللبنانية، هم من قادة المستقبل، ويختزنون من الوعي والارادة والتصميم والبصيرة، ما يوفر الضمانة لانتخابات طلابية يضرب بها المثل على كافة المستويات، فهم الشريحة التي نذرت نفسها لخدمة الوطن لا بل كان لها الاسهامات الكبرى في مواجهة مشاريع التفتيت والوصاية".

ورات التعبئة التربوية أن "انجاز الانتخابات الطلابية انتصارا للوطن والجامعة والطلاب، وهي تأمل مشاركة كافة القوى الطلابية فيها، ليتكتمل بذلك النصاب التشاركي لمجلس الجامعة، ويستعيد الطلاب حقهم ومكانهم في مجلس الجامعة فيرفعوا مطالبهم،وهي كثيرة وجوهرية، الى هذا المجلس ويساهموا في اقرار ما ينسجم مع مصلحتهم ويعارضوا ما لا ينسجم معها، وبذلك نعطي صورة اضافية مضيئة عن لبنان تختلف عما هو حال بعض زواريب البلد".