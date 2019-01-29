سفير بريطاني: نلتزم بأمن لبنان واستقراره وازدهاره

أشار سفير بريطانيا ​كريس رامبلينغ​ في كلمة له خلال زيارة قام بها لمدينة ​بعلبك​ على رأس وفد من السفارة، إلى ان "لبنان ليس أول دولة عربية أعمل فيها، فقد عملت في دول عربية أخرى، لكن لبنان يختلف عن كل الأماكن الأخرى. من المهم الجلوس معكم ومع أشخاص آخرين في المدينة لتكوين تصور عن واقع المدينة واحتياجاتها، ولنعمل على مناقشة إمكانية الدعم الحالي والمستقبلي".

وأكد أن "​المملكة المتحدة​ تلتزم بأمن لبنان واستقراره وازدهاره، وإننا استثمرنا ونستثمر كثيرا في بعض المجالات، وخصوصا في مجال ​الأمن​ ودعم ​الجيش اللبناني​ والتعليم وهذا مهم، وهناك جزء آخر من دعمنا في لبنان على النطاق الخدماتي، وسوف نرى ما هي الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها التي يمكننا توفيرها في بعلبك، وهذا أمر مهم جدا ليس هنا فقط، وليس للبنانيين وحدهم وإنما للنازحين السوريين أيضا".