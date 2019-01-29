جريحان في حادث سير في طرابلس

افادت معلومات ​صحفية​ بأن ​حادث سير​ وقع بين ​سيارة​ و​دراجة نارية​ في محيط دوار ناجي في ​أبي سمراء​، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح ورضوض عديدة، وقد عمل جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعاف أحدهما ميدانيا، ونقل الآخر إلى ​مستشفى​ دار الشفاء للمعالجة.

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