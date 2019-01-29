تمنى وزير الزراعة ​غازي زعيتر​ في كتاب وجهه الى وزير ​العدل​ ​سليم جريصاتي​ بإعطاء توجيهاته اللازمة للتحقيق بشأن وجود بطاطا غير مستوفية للشروط في سوق الخضار في صيدا بناء على ​أخبار​ عن هذا الموضوع وصلت الى ​وزارة الزراعة​، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المسؤولين.

كانت هذه تفاصيل خبر زعيتر وجه كتابا الى جريصاتي للتحقيق بوجود بطاطا غير مستوفية للشروط في صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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