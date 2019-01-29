توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي بين لبنان وصربيا

وقع وزير الزراعة ​غازي زعيتر​ ونظيره الصربي وزير الزراعة والغابات وإدارة ​المياه​ للجمهورية الصربية مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي بين البلدين وأكد زعيتر إنّ "توقيع مذكرة التفاهم للتعاون الزراعي بين ​وزارة الزراعة​ في الجمهورية اللبنانية ووزارة الزراعة والغابات وإدارة المياه للجمهورية الصربية، يُعتبرُ محطةً من محطات التنمية الزراعية في كلا البلدَين، ويفتح آفاقًا رحبةً للنهوض بهذا القطاع عبر الجهود المخلصة التي نحن على موعد معها من قبل الطرفَين"، مشيرا الى إنّ "أهمية هذه المذكرة تكمن في أنّها تشمل جميع المواضيع ذات الصلة ب​القطاع الزراعي​ من البحوث العلمية والتدريب والتخطيط وتبادل الزيارات بين الخبراء إلى تنظيم حلقات دراسية مشتركة ودورات تدريبية إلى تشجيع ​القطاع الخاص​ على الاستثمار في القطاع الزراعي إلى دعم إنشاء روابط بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية إلى التعاون في المجال التشريعي والتنظيمي للقطاع الزراعي".

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