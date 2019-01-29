أهالي جبل محسن واصلوا اعتصامهم للمطالبة بوزير علوي في الحكومة

نفذ شبان من أهالي ​جبل محسن​ وفاعليات سياسية واقتصادية واجتماعية وأهلية، اعتصاما أمام مسجد فاطمة الزهراء في جبل محسن، وزاروا الخيمة المفتوحة احتجاجا على الإهمال المتمادي لحقوق ​الطائفة العلوية​ الاسلامية. وتحدث باسم المعتصمين عضو "​اللقاء التشاوري​" محمد طرابلسي، طالبا من نائبي الطائفة "عدم منح الثقة للحكومة العتيدة في حال عدم توزير علوي في عدادها". وقال: "طالما الحديث عن حكومة وحدة وطنية، فنحن نطالب بتمثيل الطائفة العلوية فيها لأنها مكون أساسي في لبنان، خصوصا أنهم يقولون أن الرئيس ​سعد الحريري​ والوزير ​جبران باسيل​ لا يريدان إعطاء الطائفة العلوية وزيرا".

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