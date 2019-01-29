لا فساد: لبنان يحتل المرتبة 138/180 بحسب مؤشر مدركات الفساد لعام 2018

أعلنت "الجمعية ال​لبنان​ية لتعزيز الشفافية – لا فساد"، الفرع الوطني ل​منظمة الشفافية الدولية​، حصول لبنان على درجة 100/28 للعام السادس على التوالي، بحسب مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. وبحسب المؤشر نفسه فقد تقدّم لبنان إلى المرتبة 138 عالمياً من أصل 180 دولة يُقيسها المؤشر، مقارنة بمرتبة 143 من أصل 180 لعام 2017، إلا أن هذا التقدم لا يعكس تحسّن نتيجة لبنان، لا بل ينتج عن تراجع لبعض البلدان في المؤشر العامّ. أما على المستوى الإقليمي، فقد حافظ لبنان على مرتبته 13 من أصل 21 دولةً عربية.

ودعت مختلف الجمعيات وأجهزة مؤسسات الدولة للبدء بتطبيق الاستراتيجية الوطنية ل​مكافحة الفساد​، وذلك نظراً لما تحمله من أهمية في تعزيز مبادئ الشفافية في القطاعين العامّ والخاصّ، وإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة وتفعيل مبدئي المحاسبة والمسائلة، مما يزيد من رفع مستوى مشاركة المواطنين في صناعة القرار وتعزيز النظام الديمقراطي وبناء الثقة ما بين المواطن والدولة.