شباب صور نظفوا الكورنيش البحري في المدينة

تحت عنوان "بالكيس مش عالطريق" وبرعاية جمعية صور الإنسان قام شباب صور، بالإشتراك مع طلاب معاهد الآفاق وجمعية "جنوبيون خضر" إضافة إلى مواطنين، بتوزيع أكياس على السيارات لتجنّب رمي ​النفايات​ على الطريق، وذلك بهدف توعية أبناء صور والمحيط حول مخاطر ​التلوث​ الذي وصلنا إليه، ولكي يكون كل مواطن مسؤول.هذا وقام المشاركون بتنظيف الكورنيش البحري في المدينة.

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