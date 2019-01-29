لجنة التربية تابعت درس اقتراح قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان

استكملت ​لجنة التربية النيابية​ جلسة برئاسة النائبة ​بهية الحريري​ درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة في ​لبنان​ على ان تعود لمناقشته في جلسة لاحقة.

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