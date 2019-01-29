وفد من رابطة الشغيلة زار سفارة فنزويلا متضامنا

زار وفد من ​رابطة الشغيلة​ برئاسة الأمين العام الوزير والنائب الأسبق ​زاهر الخطيب​، سفارة ​فنزويلا​ حيث كان في استقباله السفير الفنزويلي والوزيرة المفوضة وأعضاء البعثة الدبلوماسية في السفارة، وقد عبر الأمين العام للرابطة زاهر الخطيب، عن التضامن مع جمهورية فنزويلا البوليفارية والشعب الفنزويلي ورئيسه ​نيكولاس مادورو​، في مواجهة العدوان الأميركي الاستعماري.

وأكد الخطيب أننا " هنا وفد أممي، وطننا ليس فقط لبنان أو الوطن العربي، إنما أيضاً ​العالم​ الذي ينتمي إليه الفقراء والأحرار، الإمبريالية الأميركية المتصدعة تمر بمأزقها التاريخي وليس غريباً أن يكون معبودها على الأرض المال و​النفط والغاز​، وهي تلقى الهزائم تلو الهزائم من الأحرار والفقراء في العالم".