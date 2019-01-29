وفد من رابطة الشغيلة زار سفارة فنزويلا متضامنا

زار وفد من رابطة الشغيلة برئاسة الأمين العام الوزير والنائب الأسبق زاهر الخطيب، سفارة فنزويلا حيث كان في استقباله السفير الفنزويلي والوزيرة المفوضة وأعضاء البعثة الدبلوماسية في السفارة، وقد عبر الأمين العام للرابطة زاهر الخطيب، عن التضامن مع جمهورية فنزويلا البوليفارية والشعب الفنزويلي ورئيسه نيكولاس مادورو، في مواجهة العدوان الأميركي الاستعماري.
وأكد الخطيب أننا " هنا وفد أممي، وطننا ليس فقط لبنان أو الوطن العربي، إنما أيضاً العالم الذي ينتمي إليه الفقراء والأحرار، الإمبريالية الأميركية المتصدعة تمر بمأزقها التاريخي وليس غريباً أن يكون معبودها على الأرض المال والنفط والغاز، وهي تلقى الهزائم تلو الهزائم من الأحرار والفقراء في العالم".
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