الخطيب ترأس اجتماعا لدرس اقتراحات حلول استباقية لأي أزمة نفايات

ترأس وزير البيئة ​طارق الخطيب​ اجتماعاً ضم ممثلين عن ​مجلس الانماء والاعمار​ وآخرين عن شركة داني خوري التي تولّت إنشاء وتشغيل مطمر ​الجديدة​ – ​برج حمود​ اضافة الى عدد من المستشارين والمسؤولين في مصلحة البيئة السكنية في ​وزارة البيئة​، وتمّ التداول في عدد من الاقتراحات والتدابير الاستباقية تفادياً لحدوث أية أزمة نفايات.

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