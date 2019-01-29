الرئيس عون: لاستمرار التعاون مع الأمم المتحدة خدمة للمبادئ المشتركة

نوه رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ بالتعاون القائم بين ​لبنان​ و​الامم المتحدة​ لاسيما في ما يتعلق بحفظ الامن والاستقرار على الحدود الجنوبية، متمنيا ان يستمر هذا التعاون خدمة للمبادىء التي يؤمن بها لبنان والامم المتحدة.

واشاد الرئيس عون جاء خلال استقباله المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان السيدة برنيل دالير كارديل التي زارت ​قصر بعبدا​ قبل ظهر اليوم في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهماتها في لبنان التي استمرت 14 شهراً، بالجهود التي بذلتها السيدة كارديل لتعزيز العلاقات بين لبنان والامم المتحدة، متمنيا لها التوفيق بالمسؤوليات ​الجديدة​ التي ستتولاها. بدورها عبرت المنسقة الخاصة للامم المتحدة عن امتنانها للدعم الذي لقيته من رئيس الجمهورية في خلال اداء مهماتها في لبنان.

ولفتت كارديل بعد اللقاء الى انها "شكرت الرئيس عون على حسن الضيافة والشعور بمقومات الصداقة والشراكة منذ وصولي، وقيادته للعلاقة بين لبنان والامم المتحدة. كما شكرته ايضاً على التزامه التطبيق الكامل لقرار ​مجلس الامن​ الرقم 1701 وهو باعتقادي، اساسي لتعزيز الاستقرار وتأكيد بقاء لبنان على المسار الصحيح لتثبيت السلام والامن. وستواصل الامم المتحدة العمل لتحقيق وقف دائم لاطلاق النار بين لبنان واسرائيل، من خلال التطبيق الكامل للقرار 1701. وجددت تقديري لالتزام الرئيس عون الدعوة الى حوار وطني من اجل ​الاستراتيجية الدفاعية​، وآمل ان يعقد هذا الحوار قريباً".

اضافت: "لقد كان من دواعي سروري خلال مهمتي، معاينة التنوع في لبنان وقدرة هذا البلد على ادارته بشكل سلمي، وهو امر اعتقد انه يمكننا جميعاً تعلمه من هذا البلد، وآمل ان تساهم روح التسوية والوحدة الوطنية في تسهيل تشكيل ​حكومة​ جامعة في وقت قريب. كما جددت امتناني للشعب اللبناني على كرمه وحسن الضيافة في استقبال ​اللاجئين​ بأعداد غير مسبوقة في القرن الحالي، وهو امر يستحق التنويه والدعم الدوليين، ويشكّل شهادة اضافية على نموذج لبنان الفريد في الانفتاح والعيش المشترك". وجددت "التزام الامم المتحدة الثابت في العمل مع السلطات اللبنانية لدعم استقرار لبنان وسيادته وسلطة الدولة فيه، ولمساعدة المؤسسات الرسمية على تقديم ادارة اكثر فاعلية بشكل ملموس للجميع، ولتعزيز ​حقوق الانسان​ وسيادة القانون".

وعرض الرئيس عون حاجات بلدة ​عمشيت​ مع رئيس بلديتها الدكتور انطوان عيسى ونائبه السيد ​ناجي خوري​، في حضور مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاجتماعية والصحية النائب السابق الدكتور ​وليد خوري​، والمستشار الفني المهندس ​انطوان سعيد​. واوضح الدكتور عيسى ان الرئيس عون مهتم بتلبية حاجات عمشيت مثل اهتمامه بسائر البلدات والقرى اللبنانية.