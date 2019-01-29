أمير قطر يبحث مع وزير خارجية اليابان التطورات الإقليمية والدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدوحة/طوكيو - (د ب أ):
بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي يزور اليابان حاليا، مع تارو كونو وزير خارجية اليابان اليوم الثلاثاء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
وذكرت وكالة الانباء القطرية (قنا) اليوم أن المباحثات تناولت أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
وكان أمير قطر وصل طوكيو أمس في زيارة رسمية تستغرق يومين في إطار جولة آسيوية تشمل كلا من كوريا الجنوبية واليابان والصين .
وقال سييتشي أوتسوكا، سفير اليابان لدى قطر ، لصحفية "الراية" القطرية ، إن الزيارة ستشهد توقيع اتفاق لإقامة حوار استراتيجي بين البلدين لأول مرة، وتوقيع خمس اتفاقيات ومذكرات للتفاهم والتعاون في مجالات البيئة، والنقل، والتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني، والثقافة.
يشار إلى أن قيمة الواردات اليابانية من قطر بلغت 9ر10 مليار دولار عام 2017، وأهمها الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام والبتروكيماويات، فيما بلغت صادرات اليابان إلى قطر 2ر1 مليار دولار ، أهمها السيارات والأجهزة الإلكترونية والآلات والصلب.
واختتم أمير قطر زيارة الى كوريا الجنوبية شهدت توقيع عددا من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والثقافية.
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