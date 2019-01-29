محافظ الجيزة: فحص شامل للمعديات المائية بمنشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة منشأه القناطر بفحص شامل للمعديات الواقعة بنطاق المركز؛ للوقوف على مدى جاهزيتها والتأكد من توافر اشتراطات الأمان بها حفاظًا على حياة مستخدميها.

وأكد المحافظ، أن المعديات تعد إحدى وسائل النقل المهمة لبعض القرى بالمركز، ما يجعل هناك ضرورة لفحصها وإحكام الرقابة عليها تجنبًا لحدوت أي مشكلات مستقبلًا.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جوله بمركز ومدينة منشأه القناطر، تفقد خلالها عددًا من المعديات دخل المركز، إضافة إلى مسار الرياح الناصري والرياح البحيرى، موجهًا بعدم السماح بوجود أي مخلفات أو رتش على المجرى والحفاظ على المجرى المائي من أي تعديات.

وتفقد المحافظ خلال جولته مستشفى وردان ووحدة الرعاية الصحية الأولية بأتريس؛ للوقوف على توافر الأطباء وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى، موجهًا بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية للوقوف على احتياجات الوحدات الصحية وتوفيرها للارتقاء بمستوى الأداء بهما.

وتفقد راشد مقلب المخلفات بقريه برقاش لدراسة إنشاء مصنع لتدوير المخلفات لتحقيق أقصي استفادة ممكنه منه خاصه وأنه مقام على مساحة شاسعة وتتوافر به العناصر اللازمة لإنشاء مصنع تدوير مخلفات به.

وتابع المحافظ الأعمال التي تمت لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمساحة فدان بقرية المنصورية إلى جانب إزالة تعديات على أراضي زراعية بقرية أبو غالب.

رافق المحافظ خلال الجوله اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد والعميد ايمن السعيد رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.