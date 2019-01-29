هشام توفيق يبحث مع سانوفي للأدوية التعاون في توسع بالأسواق الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

بحث هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مع ممثلي شركة سانوفي الفرنسية العالمية العاملة بمجال الصناعات الدوائية، إمكانية التعاون بين الجانبين في التوسع بالأسواق الأفريقية، وفقا لبيان من وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الثلاثاء.

ويأتي بحث الجانبين إمكانية التعاون في الأسواق الأفريقية، في ظل الخطوات الجارية لتصدير مستحضرات من الشركة القابضة للأدوية إلى دولة تشاد ومنها لخمس دول مجاورة، تمهيدًا لإقامة مصنع في تشاد يعمل بمدخلات مصرية الصنع.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء، أبرز التحديات التي تواجه العمل في الأسواق الأفريقية وأهمها اللوجستيات، والتمويل، والتحصيل.

وأشار الوزير إلى أن وزارته تسعى للتغلب على هذه التحديات من خلال توفير خدمات لوجستية بواسطة شركات النقل والتجارة الخارجية التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وكذلك العمل على توفير منتج تأميني من خلال الشركة القابضة للتأمين لمواجهة مشكلة التحصيل.

وأعرب الوزير عن تطلع الوزارة للتعاون مع الشركات العالمية، والاستفادة بما لديها من خبرات في سبيل النهوض بشركات الأدوية التابعة.

كما تناول الجانبان إمكانية التعاون المشترك بين الشركة الفرنسية والشركات التابعة للوزارة العاملة في إنتاج وتجارة الأدوية، بشكل عام، وذلك بحضور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

وعرض الوزير ملامح خطة الوزارة لهيكلة وتطوير شركات الأدوية التابعة لها من خلال عدة محاور أهمها إعادة تأهيل المصانع للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد عالميًا، وإعادة تسعير المستحضرات الخاسرة، إلى جانب تطوير منظومة التوزيع بهدف تأمين توفر الدواء لدى المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

ويأتي لقاء الوزير مع مسؤولي شركة سانوفي، على هامش الزيارة الحالية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، والتي وقعت خلالها مصر وفرنسا 40 اتفاقية بقيمة 1.6 مليار يورو.