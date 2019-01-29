"شفاء الأورمان" لعلاج الأورام بالأقصر يوقع مذكرة تفاهم مع منظمة الصحة العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

قال الدكتور هاني حسين مدير عام مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالمجان بمحافظة الأقصر، إنه جرى الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين المستشفى ومكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، لتقديم أفضل خدمات لمرضى السرطان بمحافظات الصعيد، ودعم الفريق الطبي والتمريض داخل المستشفى بصورة أكبر والإستفادة من خبرات المنظمة العالمية لخدمة أبناء الصعيد.

وأضاف الدكتور هاني حسين، أنه من المقرر أن تشمل مذكرة التفاهم مع منظمة الصحة العالمية عدد من الخطط المنتظرة لدعم المستشفي من المنظمة بالعمل علي سجل الأورام، وتحويل التكويد الإنترناشيول للأمراض بالتحديث الجديد للمنظمة، وبرامج تدريب للقوي البشرية بالمستشفي إما داخل المستشفي أو في أي مكان بالمحافظة، بجانب إرسال فرق من الأطباء والتمريض للتدريب بالخارج.

وأوضح مدير مستشفي شفاء الأورمان بالأقصر، أن مذكرة التفاهم ستشمل أيضاً وضع ترتيب لتكون المستشفي عبارة عن مركز من مراكز التعاون الدولية الكبري مع منظمة الصحة العالمية لتوفير عدة مجالات تخدم المستشفي والمرضي والبلد بالكامل وفتح مجالات للتعاون مع مختلف الجهات بمصر والدول الـ22 المشتركة بمنظمة الصحة العالمية بالمنطقة العربية بجانب الأبحاث ووضع أجندة مشتركة لها بين المستشفى والمنظمة متخصصة بدعم من المنظمة لخدمة علاج مرضي السرطان بالصعيد.

وأوضح الدكتور هاني حسين مدير عام المستشفي، أنه جرى الاتفاق على مذكرة التفاهم خلال زيارة كل من الدكتور جان جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور مجدي بكر إستشاري النظم الصحية بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور جاسر جاد الكريم مسئول النظم الصحية بالمكتب.