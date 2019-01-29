إخلاء سبيل 24 من مشجعي الإسماعيلي في أحداث شغب مباراة الإفريقي التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - محمد عوض:

أخلت النيابة العامة سبيل 24 مشجعًا من جمهور النادي الإسماعيلي، اليوم الثلاثاء، على ذمة اتهامهم بأحداث شغب عقب مباراة الفريق مع الإفريقي التونسي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأُقصي الإسماعيلي من البطولة وألغيت نتائج مبارياته، بسبب شغب الجماهير وإلقاء زجاجات مياه على أرضية الملعب وقرر الحكم عدم استكمال المباراة، وألقت قوات الأمن القبض على 50 من المشجعين عقب المباراة بعد أحداث شغب أمام فندق إقامة اللاعبين، وتقلص عدد المتهمين في التحقيقات إلى 24 متهما.

وقال محام من فريق الدفاع: "النيابة أخلت سبيل المشجعين بضمان مالي 100 جنيه، وتعهد كتابي لمن يقل عمره عن 18 عاما.

ويواجه المتهمون اتهامات التجمهر، والتحريض على إحداث الشغب وتعطيل نشاط رياضي واستعمال العنف والتهديد مع قوات الشرطة ورشقهم بالحجارة.