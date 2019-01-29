مد أجل الحكم على متهم بقضية "غرفة عمليات رابعة" لـ 26 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الثلاثاء، تأجيل النطق بالحكم للمتهم عاطف محمد حسن أبو العيد، الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد بقضية "غرفة عمليات رابعة"، لجلسة 26 فبراير، لتعذر حضور المتهم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، وبعضوية المستشارين محمد النجدي، وأحمد محمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس. ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين في القضية تم الحكم عليهم عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

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