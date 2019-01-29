محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بورسعيد، برئاسة الدكتور عادل تعيلب، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق الحملة القومية لتجريع التلاميذ من الصف الأول حتى السادس الابتدائي بعقار مضاد للطفيليات المعوية لا سيما البلهارسيا للعمل على خفض معدلات الإصابة بها، وذلك في الفترة من 12 حتى 21 فبراير المقبل.
تأتي الحملة في إطار حملات وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار الأمراض المتوطنة في مصر وحرصا على صحة وسلامة أبنائها تلاميذ المدارس، وتحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.
وسيجري تجريع تلاميذ الصفوف الإبتدائية بمدارس الحضر بمعرفه التأمين الصحي، في حين يتم تجريع تلاميذ الصفوف الابتدائية بمدارس الريف بمعرفة الفرق الصحية بالوحدات الريفية التابعة للمديرية، كما سيتم تجريع التلاميذ بعقار "المبندازول" قرص واحد آمن و فعال ضد الديدان المعوية قابل للمضغ ذو طعم مقبول لا توجد له آثار جانبية.
كانت هذه تفاصيل خبر "صحة بورسعيد": انطلاق الحملة القومية لتطعيم تلاميذ الابتدائي منتصف فبراير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.