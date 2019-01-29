"صحة بورسعيد": انطلاق الحملة القومية لتطعيم تلاميذ الابتدائي منتصف فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بورسعيد، برئاسة الدكتور عادل تعيلب، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق الحملة القومية لتجريع التلاميذ من الصف الأول حتى السادس الابتدائي بعقار مضاد للطفيليات المعوية لا سيما البلهارسيا للعمل على خفض معدلات الإصابة بها، وذلك في الفترة من 12 حتى 21 فبراير المقبل.

تأتي الحملة في إطار حملات وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار الأمراض المتوطنة في مصر وحرصا على صحة وسلامة أبنائها تلاميذ المدارس، وتحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وسيجري تجريع تلاميذ الصفوف الإبتدائية بمدارس الحضر بمعرفه التأمين الصحي، في حين يتم تجريع تلاميذ الصفوف الابتدائية بمدارس الريف بمعرفة الفرق الصحية بالوحدات الريفية التابعة للمديرية، كما سيتم تجريع التلاميذ بعقار "المبندازول" قرص واحد آمن و فعال ضد الديدان المعوية قابل للمضغ ذو طعم مقبول لا توجد له آثار جانبية.