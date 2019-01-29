الكرملين يدين العقوبات الأميركية على قطاع النفط الفنزويلي

دانت موسكو اليوم الثلاثاء، العقوبات "غير القانونية" التي أعلنت واشنطن فرضها على شركة النفط الوطنية الفنزويلية للضغط على نظام الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين إن "السلطات الشرعية في فنزويلا وصفت بالفعل هذه العقوبات بأنها غير قانونية. يمكننا أن ندعم تماماً وجهة النظر هذه".

فرضت واشنطن العقوبات على شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة بهدف "تغيير سلوك" الحكومة، وفق وزارة الخزانة الأميركية، بعد أن اعترفت واشنطن الأسبوع الماضي بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً بالوكالة ودعت مادورو إلى التنحي.

ووصف بيسكوف العقوبات بأنها "تدخل سافر في الشؤون الداخلية الفنزويلية" وتنم عن حالة "منافسة غير قانونية".

اقرأ أيضاً.. أميركا تفرض عقوبات على فنزويلا ومادورو يتوعد

وأضاف أن روسيا سوف تسعى جاهدة لحماية مصالحها "في إطار القانون الدولي".