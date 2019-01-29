الشرطة الفرنسية تعتقل 5 أشخاص للاشتباه في صلتهم بهجوم ستراسبورج

قال مصدر قضائي اليوم الثلاثاء، إن الشرطة الفرنسية اعتقلت خمسة أشخاص للاشتباه في صلتهم بالمسلح الذي أسقط خمسة قتلى في هجوم على سوق عيد الميلاد بمدينة ستراسبورج شرقي فرنسا.
وأضاف أن المشتبه بهم اعتقلوا في إطار تحقيق بشأن كيفية حصول شريف شيخات على السلاح الذي استخدمه في هجوم 11 ديسمبر. وقتلت الشرطة شيخات بالرصاص بعد مطاردة دامت 48 ساعة.
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