بالصور.. مهرجان مسقط يستقبل العالم بالأحضان للتعريف بثقافة سلطنة عمان

بعد أسبوعين من انطلاقه استطاع مهرجان مسقط استقطاب الآلاف من الزوار، الذين زاروا وبكثافة متنزهي العامرات والنسيم والمواقع الأخرى للاستمتاع بالفعاليات الفنية والثقافية المنظمة بشكل يومي بسلطنة عمان.

وحسب المنظمين، فقد استقطب المهرجان في دورته الواحدة والعشرين، الذي تنظمه بلدية مسقط، والحامل لشعار "تواصل وفرح"، 457581 زائرا حتى يوم الجمعة الماضى ، منهم مواطنو البلد والمقيمون والسياح، ما وصف بـ"النجاح الباهر".

إدارة المهرجان كشفت أن منتزه العامرات استقبل خلال أسبوعين 205217 زائرا، فيما بلغ عدد زوار منتزه النسيم 228237 شخصا، و24127 زائرا إلى باقي المناطق المحتضنة لفعاليات التظاهرة المتواصلة إلى 9 فبراير القادم.

وحرص القائمون على الفعالية الثقافية والسياحية على

استحضار التراث العماني بقوة، حيث تجسد ذلك في القرية التراثية، التي تضمنت معروضات الصناعة التقليدية لمختلف مناطق السلطنة، والمأكولات المحلية، وفولكلور البلد وأيضا الفولكلور الدولي، زيادة على محاكاة أنماط الحياة بهذا البلد الخليجي عبر التاريخ لتقريب الزوار من عراقة السلطنة.

ويعتبر مهرجان مسقط تظاهرة سنوية تراهن عليها المدينة لجذب السياح، والتعريف بالبلد عبر تقديم عروض متنوعة ترضي جميع الأذواق، والتركيز، أيضا، على الجانب الثقافي الذي أغنى برنامج العرس العماني.

وشهدت الأيام الماضية تقديم مسرحية "صلبوخ وعائلته الكريمة" بمسرح المدينة، ومسرحية "العيال رجعت"، إضافة

إلى حفل غنائي هندي. كما أتيحت للزوار متابعة مباراة في الكريكيت شارك فيها فنانون ولاعبون من السلطنة ومن الهند.

ويتواصل العرض الثقافي، الذي تسهر عليه اللجنة الثقافية، بتنظيم مسابقات، ومعرض لصور عمان في الخرائط التاريخية من تقديم مكتب والي مسقط، محمد الشعيلي، ومعارض أخرى لمجموعة من المصورين الضوئيين، ومعرض آخر يقدم لمحات تاريخية عمانية لفنانين تشكيليين، وملتقى للنحت العماني الدولي، وندوات ومحاضرات.

ولم يغفل القائمون على المهرجان توفير أجواء مناسبة للأطفال للاستمتاع بالعطلة المدرسية، حيث تم تنظيم عروض للسيرك، وعروض مسرحية وموسيقية، إضافة إلى تجهيز فضاءات للألعاب، وإطلاق الشهب الاصطناعية مساء كل يوم.

ويراهن القائمون على مهرجان مسقط على استقطاب عدد كبير من الزوار، وإعطاء المهرجان إشعاعا دوليا عبر المواكبة الإعلامية الدولية للفعاليات حيث انتدبت وزارة الاعلام العمانية صحافيين من دول عدة لتغطية هذه التظاهرة العمانية السنوية.