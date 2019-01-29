الجارديان: ترامب يفرض عقوبات ضد شركة النفط الفنزويلية ليشدد الخناق على مادورو

ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية أن إدارة ترامب شددت الخناق على الرئيس الفنزويلي الحالى "نيكولاس مادورو"، الذي أعلن فرض عقوبات ضد شركة النفط الوطنية الفنزويلية " بي.دي.في.اس.ايه". و قد اعترف مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بأن مادورو فعل ذلك لمواجهة التهديدات الإستراتيجية من كوبا وإيران.

واحتفل السناتور الجمهوري "ماركو روبيو" بالجزاءات الجديدة ، حيث قال: "تم الآن حظر جميع ممتلكات ومصالح الشركة، ويُحظر عمومًا على الأشخاص الأمريكيين الدخول في معاملات معهم".

يعتقد روبيو أن له تأثير كبير في قرار ترامب بالاعتراف بـ"جوايدو" كرئيس مؤقت، وأضاف: "نفط فنزويلا ينتمي إلى الشعب الفنزويلي وسوف تذهب الأموال إلى النفط من خلال الحكومة الشرعية لجوايدو ".

وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين العالمي "تويتر"، نشر روبيو صورة لمادورو وعلق عليها قائلًا: "يجب أن تنتهي جميع الأشياء السيئة أيضًا".

وفي أحدث علامة على التنسيق بين جوايدو والبيت الأبيض أعلن جوايدو أيضا يوم الاثنين الماضى خططًا لتسمية مجلس إدارة جديد لشركة "بتروليوس بتروليوم دي فنزويلا" و شركتها التابعة للتكريرالأمريكية التابعة لشركة سيتيجو، وستساعد هذه الخطوة على إطلاق انتعاش صناعة "تعيش اليوم في لحظة مظلمة" جاء ذلك وفقا لجوايدو.

وقالت الصحيفة أن بولتون أوضح أنه سيتم إيقاف 7 مليارات دولار من أصول شركة النفط الفنزويلية على الفور نتيجة للعقوبات ، في حين ستفقد الشركة أيضاً 11 مليار دولار من عائدات التصدير خلال العام المقبل، كما ذكر أن العقوبات

هى محاولة للتخفيف من الفقر والمجاعة والأزمة الإنسانية التي تسيطر على فنزويلا، وتوقف مادورو وأتباعه عن نهب أصول الشعب الفنزويلي.

كما صرح بولتون وقال إنه قد حان الوقت للوقوف مع الديمقراطية والازدهار في فنزويلا ودعا جميع الدول المسؤولة لدعم جوايدو، وأكد أن المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة مهمة بسبب المخاوف بشأن وجود أنشطة لخصوم الولايات المتحدة في المنطقة.

وعندما سئل عما إذا كان هناك أي احتمال لتورط القوات الأمريكية في الأزمة الفنزويلية أجاب بولتون: "انظر لقد أوضح الرئيس بوضوح في هذا الأمر أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، أي عنف ضد جوايدو أو المعارضة الفنزويلية أو الموظفون الدبلوماسيون الأمريكيون سيقابلها رد كبير."

واردف بولتون للصحفيين "نعتقد أن الاستقرار والديمقراطية في فنزويلا هما من المصالح القومية المباشرة للولايات المتحدة في الوقت الحالي"، مضيفًا، "لقد سمح النظام الشمولي "لشافيز ومادورو" بإختراق خصوم الولايات المتحدة وليس أقلها كوبا، فالبعض يطلق على فنزويلا اسم" كوبازويلا " مما يعكس القبضة التي تمارسها قوات كوبا العسكرية والأمنية على نظام مادورو.

و أنهى بولتون تصريحاته قائلا: "نعتقد أن هذا يشكل تهديدًا استراتيجيًا كبيرًا للولايات المتحدة وهناك دول أخرى أيضًا، بما في ذلك مصلحة إيران في رواسب اليورانيوم بفنزويلا ".

وأوضحت الصحيفة أن وزير الخزانة الأمريكي "ستيف منوشين" قال في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض للصحفيين، إن العقوبات ستساعد على معاقبة المسؤولين عن تدهور فنزويلا المأساوي وتعزيز خوان غوايدو زعيم المعارضة الذي أعلن الأسبوع الماضي نفسه رئيس فنزويلا المؤقت الشرعي وكان معترف بها من قبل الولايات المتحدة، كما قال منوشين: "إنها مأساة كاملة لوجود أزمة إنسانية في بلد يمتلك موارد ثرية للغاية".

الجدير بالذكر أن العقوبات التي تمثل الخطوة الاقتصادية الأكثر صرامة في الولايات المتحدة ضد مادورو حتى الآن بعد خمسة أيام من الإعلان الدراماتيكي الذي أطلقه جوايدو والذي أثار أزمة فنزويلا السياسية الأخيرة.

ويذكر أن الولايات المتحدة هي أكبر مستورد للخام الفنزويلي تليها الهند والصين ، حيث استوردت في العام الماضي ما معدله حوالي 500 ألف برميل في اليوم.

ورد مادورو في بث مباشر للشعب من قصر ميرافلوريس الرئاسي في كاراكاس عاصمة فنزويلا قائلا: "أن هذه المجموعة من المتطرفين الذين اقتحموا البيت الأبيض لا حدود لها، كما هاجم التقشف والازدراء والعدوان الذي زعم فيه حكومة دونالد ترامب بالغير لائقة".

أضاف مادورو "أحمل دونالد ترامب مسؤولية أي عنف قد يحدث في فنزويلا، ستكون أنت الرئيس دونالد ترامب، المسؤول عن سياسة تغيير النظام بفنزويلا،والدم الذي قد يتدفق في فنزويلا سيكون على يديك سوف يكون لديك يدي مغطاة بالدم ، إذا كنت تقود فنزويلا إلى جزئية أو العنف ".

وقال أمير ريشاني الباحث السياسي في شؤون أمريكا اللاتينية، إن العقوبات كانت تهدف إلى "مواصلة الاختناق على حكومة مادورو، وستكون ضربة قاصمة.

يذكر أن بالأمس قال البابا فرانسيس للصحفيين إنه يخشى من إراقة الدماء، وأنه يؤيد جميع الشعب الفنزويلي لأنهم شعب يعاني، و ما الذي يخيفني؟ إراقة الدماء، وذلك أثناء حديثه على متن الطائرة البابوية لدى عودته من زيارة استمرت خمسة أيام ببنما.