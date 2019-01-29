واشنطن: تحقيق مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات على وشك الانتهاء

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قال القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي ماثيو ويتيكر إن التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر بشأن قضية التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية "على وشك الانتهاء".
وقال ويتيكر، في أولى تعليقاته العامة بشأن التحقيق الذي يشرف عليه الآن، إن التحقيق، الذي عكر صفو واشنطن لقرابة عامين، أوشك على الانتهاء. ونقلت صحيفة "يو إس توداي" الأمريكيةاليوم الثلاثاء عن ويتيكر قوله: "يحدوني الأمل في الحصول على تقرير المحقق مولر في أسرع وقتٍ ممكن".
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن تحقيق مولر كان مثارا لتكهنات شديدة بعد أشهر من إثارة قضية التدخل الروسي، مضيفة أن مولر وجه اتهامات جنائية، منذ ذلك الحين، بحق مجموعة
كما أشارت "يو إس توداي" إلى أن الاتهامات التي وجهها مولر كانت تتعلق بشكل كبير باستفادة مساعدي ترامب من الجهود التي بذلتها روسيا للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية بحيث تكون لصالح ترامب، فيما لم تطل أي من هذه الاتهامات شخص الرئيس الأمريكي أو أي من مسؤولي حملته الانتخاباية.
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