فعاليات المؤتمر الثالث عشر للأمراض المعدية في جدة غدا

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الدكتور محمد قطب، أن المؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدى أربعة أيام, يناقش العديد من الأوراق العلمية والأبحاث الطبية من أهمها المستجدات في الأمراض المعدية وخاصة السل الرئوي, ومرض تفشي نيبا فايروس, والاستكشافات الحديثة للسيطرة
تنظم "الجمعية السعودية للأحياء الدقيقة والأمراض المعدية" غداً الأربعاء فعاليات المؤتمر الثالث عشر للأمراض المعدية بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، بفندق هيلتون جدة بحضور مختلف الاخصائيين والاستشاريين في المجال الصحي من فنيين وممرضين .
وأوضح استشاري المختبرات والأحياء الدقيقة رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر
وأكد قطب أن المؤتمر تم اعتماده بـ 30 ساعة من هيئة التخصصات الصحية، ويسلط الضوء على المضادات الحيوية وخطورة استخدامها الخاطيء في علاج الأمراض والتطرق للنشرات الدولية التي توصي بالاستخدام الصحيح والحد من صرف مثل هذه العلاجات من غير وصفات طبية، مشيراً إلى أنه سيتم خلال المؤتمر التعريف بآخر الأجهزة والطرق المستخدمة للكشف والتشخيص لمسببات الأمراض المعدية.
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