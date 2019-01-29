تعطل مؤقت لإنستجرام

وكالات:

تعطلت العديد من حسابات موقع التواصل الاجتماعي العملاق "إنستجرام" في جميع أنحاء العالم خلال الساعات الأولى من، اليوم الثلاثاء، فيما وردت معظم شكاوى التعطيل من الولايات المتحدة وأوروبا، إلى جانب وجود شكاوى من أمريكا الجنوبية ونيوزيلاندا وأستراليا.

نقلت صحيفة (ذا إكسبرس) البريطانية عن موقع "داون ديتكتور" الذي يرصد انقطاعات خدمات المواقع

الإلكترونية والتطبيقات، القول إن تعطل "إنستجرام" أضرّ مستخدمي الهواتف المحمولة بشكل رئيسي، لكون التطبيق لا يزال يعمل في أجهزة الحواسب المكتبية في الوقت الحالي.ونقلت الصحيفة البريطانية عن العديد من المستخدمين قولهم إنهم لم يتمكنوا من إرسال الرسائل، أو تحديثبياناتهم على موقع التواصل الاجتماعي، ناهيك عن عدم تمكنهم من رؤية القصص التي سبق أن نشروها على "إنستجرام" قبل تعطله.



ومن جانبه أصدر "إنستجرام" المملوك لشركة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بيانًا بشأن هذا الأمر، ولم يستغرق الأمر وقتًا طويلًا حتى عودة خدمات الموقع مرة أخرى.



جدير بالذكر أن تعطل "إنستجرام" يعد الثالث من نوعه خلال الشهور الستة الأخيرة، إذ سبق أن تعطل في شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.