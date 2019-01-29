إسرائيل تعتقل 8 فلسطينيين بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، ثمانية مواطنين فلسطينيين من الضفة، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين وعمليات تفتيش وتخريب للمنازل، وتسليم بلاغات لآخرين لمقابلة مخابراتها.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان اليوم، إن الاحتلال اعتقل أربعة مواطنين من محافظة جنين، ومواطنين اثنين من بلدة بلعا في محافظة طولكرم، ومواطنا واحدا من كل من بلدة عورتا
كما أصيب شاب من مخيم العزة شمال بيت لحم برضوض وكدمات جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب، غرب بيت لحم، ونُقل إلى مستشفى الجمعية العربية للتأهيل، لتلقي العلاج.
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