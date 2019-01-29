الصين تعلن معارضتها القوية للتدخل الخارجي في شئون السودان

وكالات:

أعلنت الصين دعمها للخرطوم، ومعارضتها القوية للقوى الخارجية التي تتدخل في الشئون الداخلية للسودان.

والتقى عضو مجلس الدولة، وزير الخارجية الصيني وانج يي، مساء أمس الإثنين، مع المبعوث الرئاسي السوداني فيصل حسن إبراهيم علي في العاصمة الصينية (بكين).

وأطلع المبعوث الرئاسي السوداني الوزير الصيني على أحدث تطورات الوضع في

السودان، مؤكدًا أن الوضع تحت السيطرة الكاملة، وأن الأحوال المعيشية للشعب السوداني عادت إلى طبيعتها.وأوضح فيصل، أن الجانب السوداني يثمن مساعدة الصين للسودان في الحفاظ على السلام والاستقرار الوطنيين، فضلًا عن تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.من جانبه، قال عضو مجلس الدولة، وزير الخارجية الصيني وانج يي: "كشريكين استراتيجيين، فإن الصين والسودان دائمًا ما يفهمان ويدعمان بعضهما البعض"، مضيفًا أن الصين ستواصل دعم السودان بقوة في متابعة طريق التنمية الذي يلائم ظروفه الوطنية، وفي الحفاظ على استقراره الاجتماعي، والمعارضة القوية للقوى الخارجية التي تتدخل في الشئون الداخلية للسودان.وأضاف، أن الصين مستعدة لمواصلة توفير الدعم والمساعدة للسودان في حدود استطاعتها.