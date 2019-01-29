كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يناير 2019 01:12 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

من المقرر أن يكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس عن استراتيجية منقحةللدفاع الصاروخي تتناول سبل تعزيز أمن الولايات المتحدة بما قد يشمل نشر طبقة جديدة من أجهزة الاستشعار في الفضاء لرصد وتعقب صواريخ العدو. فما هي عناوين هذه الاستراتيجية التي تهدف بشكل أساسي إلى مواجهة صواريخ متطورة لدى روسيا والصين وصواريخ بالستية لدى إيران وكوريا الشمالية؟

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كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يطلق “حرب النجوم” لمواجهة صواريخ روسيا والصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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