كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يناير 2019 01:12 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

تنتشر باستمرارا على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر تعرض أطفال – باعة جلهم من أفغانستان إلى العنف في الشوارع الإيرانية بسبب أنشطتهم. موظفو البلدية الإيرانيون والمكلفون بحفظ النظام كثيرا ما يسيؤون معاملة هؤلاء الأطفال-الباعة عن جهل أو بسبب عدم تلقيهم تكوينا ملائما للتعامل مع هذه الفئة الفقيرة في إيران. مراقبونا في إيران يدافعون عن هذه الفئة الضعيفة المستهدفة.

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كانت هذه تفاصيل خبر إيران.. انتشار ظاهرة اضطهاد الأطفال الباعة الأفغان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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