كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية: نريد السلام وتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات مع الولايات المتحدة ستتطور "بشكل رائع وبسرعة" إذا ما استجابت واشنطن لجهودها في نزع الأسلحة النووية باتخاذ إجراءات جديرة بالثقة وإجراءات عملية.

وحسب "رويترز"، قال هان تاي سونغ، سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في جنيف، في مؤتمر نزع السلاح النووي برعاية الأمم المتحدة، إن بيونج يانج ستواصل العمل على إنشاء "آلية سلام دائمة وفاعلة في شبه الجزيرة الكورية".

وأضاف "هان" أن القمة التي عقدت في يونيو الماضي بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدت إلى تحول دراماتيكي في العلاقات التي كانت "الأكثر عدائية على وجه الأرض" وساهمت في ضمان السلام والأمن في شبه الجزيرة المقسمة.

وأشار إلى البيان المشترك الذي أصدره الزعيمان بعد اجتماعهما في سنغافورة وخطاب "كيم" بمناسبة رأس السنة الجديدة، مضيفًا: "وبناء على ذلك، أعلنا أننا لن نصنع الأسلحة النووية أو نختبرها بعد الآن أو نستخدمها أو ننشرها، وقد اتخذنا تدابير عملية مختلفة.

وأوضح "هان" أنه إذا استجابت الولايات المتحدة لجهود بيونج يانج باتخاذ إجراءات جديرة بالثقة وإجراءات عملية مماثلة، فإن العلاقات الثنائية سوف تتطور بشكل "رائع وبسرعة" خلال عملية اتخاذ خطوات أكثر تحديدًا وفاعلية.

وقال هان لوكالة "رويترز" إنه ليس لديه معلومات عن قمة ثانية محتملة بين كيم وترامب.