كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحكمة العليا في باكستان ترفض التماس ضد براءة المرأة المسيحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أيدت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الثلاثاء، تبرئة امرأة مسيحية أمضت سنوات في السجن بالإعدام بعد إدانتها بالتجديف، ورفضت التماس قدمه الإسلاميون الذين طالبوا بإعدامها.
وقال رئيس المحكمة العليا آصف سعيد خوسر، في المحكمة: "على أساس الجدارة، تم رفض هذا الالتماس".
وقالت رميلة محيي الدين، من منظمة العفو الدولية: "يجب على السلطات أيضًا مقاومة والتحقيق في أي محاولات لتخويف المحكمة العليا. عليهم واجب الحماية من تهديدات العنف بالإضرار بالأقليات الدينية أو حياة القضاة أو غيرهم من المسؤولين الحكوميين".
وقبل ساعات من إعلان المحكمة العليا لقرارها، أصدر شفيق أميني، زعيم حركة "تحريك لبيك باكستان" المتشددة، التي قادت الاحتجاجات السنة الماضية، تحذيرًا جديدًا للمحكمة بعدم الحكم لصالح "التجديف".
وأُدينت آسيا بيبي، وهي عاملة زراعية، في عام 2010 بإبداء ملاحظات مهينة عن الإسلام، بعد أن اعترض الجيران العاملون في الحقول معها على مياه الشرب من زجاجتهم لأنها لم تكن مسلمة.
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