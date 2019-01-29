كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلسطين: مستوطنون وضباط مخابرات الاحتلال يقتحمون الأقصى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد مستوطنون وضباط من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اقتحام المسجد الأقصى المبارك، في القدس، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وأفاد وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم، بأن المستوطنين وضباط الاحتلال تجولوا في باحات المسجد قبل مغادرته من باب السلسلة.

ويأتي ذلك بعد يوم من استباحة عضو الكنيست الإسرائيلي الحاخام المتطرف، يهودا غليك، الأقصى والاحتفاء فيه بزفافه ضمن طقوس تلمودية، وتوثيقه بالتصوير المباشر.