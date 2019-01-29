كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو: نحبط هجمات إيرانية بشكل يومى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنّ إيران تحاول شنّ هجمات إلكترونية "يومية" على المصالح الإسرائيلية، إلا أنّ الأخيرة تحبطها.

ووفقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست"، قال نتنياهو في مؤتمر إلكتروني: "إنّ إيران تهاجم إسرائيل بشكل يومي، إننا نراقب هذه الهجمات ونشاهد الهجمات ونحبط الهجمات".

وأضاف "إنّه في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، قالت إيران إنها ستدمرنا، وتستهدف مدننا بالصواريخ، ولكنهم لا يخيفوننا، لأننا نعلم قوتنا في الدفاع والهجوم"، كما تطرق نتنياهو إلى نقاط الضعف التي تعاني منها شركات الطيران، قائلاً إنه يمكن مهاجمتها بـ "مئات الطرق".

وقال نتنياهو: "يمكن مهاجمة شركات الطيران بـ 100 طريقة- والسيطرة على الأرض والتدخل وأنظمة داخل الطائرة والاتصالات، إنّه أضعف نظام لدينا، ضعيف بشكل كبير، ولكن كل شيء اليوم عرضة للهجوم وتحت الهجوم".