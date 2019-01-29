كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب الرئيس الأمريكي سيلتقي مع ممثل مع زعيم المعارضة الفنزويلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البيت الأبيض، يوم الاثنين، أن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، تحدث مع زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو قبل أن تعترف به واشنطن كرئيس للدولة.

وأشار البيت الأبيض، إلى وجود خطة لأن يجتمع مايك بنس مع ممثل جوايدو في المستقبل القريب.

وقال مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون: "تحدث بنس، عدة مرات مع الرئيس المؤقت جوايدو، وكانت المرة الأخيرة في الليلة التي سبقت اعترافنا به. وفي المستقبل القريب سيلتقي بنس مع ممثل غوايدو".

وقبل ذلك تحدثت بعض وسائل الإعلام الأمريكية، عن مثل هذه الاتصالات.

وقد تفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا وتصاعدت المظاهرات والاحتجاجات ضد الرئيس نيكولاس مادورو،، خاصة بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية سيقوم خلالها بإجراء انتخابات رئاسية جديدة في فنزويلا.