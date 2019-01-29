كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو: روسيا ستدافع عن مصالحها فى فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال المتحدث الرئاسي الروسى ديمترى بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إنّ موسكو بالطبع ستدافع عن مصالحها في إطار القانون الدولي الحالي، وسنستخدم جميع الآليات المتاحة.
وبذلك، أشار بيسكوف، إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد شركة النفط الحكومية بيتروليوس دي فنزويلا، والتي يمكن أن تؤثر على تعاون كاراكاس مع موسكو، وفقاً لشبكة "روسيا اليوم".
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