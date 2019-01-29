كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تتهم هواوى الصينية بالاحتيال المصرفى والتجسس الصناعى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم الولايات المتحدة، اليوم عملاق التكنولوجيا الصينية "هواوي" بارتكاب عمليات احتيال مصرفي، بزعم انتهاكها العقوبات على إيران وسرقة أسرار تجارية لمنافسه الأمريكي، بينما أكدّت طلبها بترحيل مسؤولة هواوى المحتجزة بكندا "منج وانتشو".

ووفقاً لوكالة افى الإسبانية، الثلاثاء، اتهمت وزارة العدل هواوي، في شكوى جنائية أمام المحكمة في بروكلين، نيويورك، حيث تُحاكم منج وانتشو بـ13 تهم الاحتيال والتآمر وانتهاك العقوبات على إيران.

وكانت شركة هواوي تكنولوجيز، أكبر صانع للهواتف الذكية في الصين، موضوع تحقيق مكثف أجرته السلطات الأمريكية، والذي طلب في ديسمبر الماضي من قاضي كندا إلقاء القبض على منج وانتشو.

ويوم الاثنين، أكدّت واشنطن أنها تسعى لتسليم وانتشو، والتي ولدت قضيتها توترا قويا بين الولايات المتحدة والصين وكندا.

ووفقا للسلطات الأمريكية، أنّ هواوي والشركات التابعة لها، بمشاركة كاملة من أفرادها، ارتكبت الاحتيال من خلال سلسلة من الجرائم، مثل الاحتيال على أحد البنوك، وانتهاك العقوبات وغسل الأموال وعرقلة سير العدالة.

وقال ريتشارد بي دونوجوه، النائب العام لمقاطعة بروكلين في بيان: "لأكثر من عقد من الزمان، استخدمت شركة هواوي استراتيجية كذب وخداع لإدارة وتنمية أعمالها".