كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لافروف" يهاجم واشنطن: تنتهك جميع قواعد القانون الدولي في حالة فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن واشنطن وحلفاؤها تحاول مصادرة أصول الدولة الفنزويلية من خلال الضغط عليها بالعقوبات.
وأكد "لافروف" أن موسكو ستفعل كل ما في وسعها لدعم السلطات الشرعية في كاراكاس.
كما أشار إلى أن الدعوات إلى التدخل المفتوح في فنزويلا كانت تتصاعد في الولايات المتحدة عندما تناولت الأنباء الأخيرة حول مستشار الأمن القومي جون بولتون الذي يحمل مذكرة بعنوان "5000 جندي إلى كولومبيا".
ووفقًا لـ"لافروف"، فإن المعارضة في فنزويلا متأثرة جدًا بالقوات الأجنبية وقد مُنعت من الاتصال بالحكومة.
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