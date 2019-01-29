كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفجار خلال سرقة المشتقات النفطية بالمكسيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقع انفجار آخر على خط أنبوب لنقل المشتقات النفطية في ولاية هيدالغو المكسيكية، بسبب محاولة السكان السحب غير المشروع للوقود.
ولم ترد أي معلومات حتى الآن، عن وقوع إصابات وضحايا نتيجة الحادث.
وأشارت صحيفة Universal، إلى وقوع انفجار قوي، تبعه اندلاع حريق مساء الاثنين في بلدية تلاياك. وذكرت، أن وحدات الجيش والشرطة وفرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث.
في وقت سابق ذكرت الأنباء، أن وزارة الدفاع المكسيكية اكتشفت في الفترة ما بين 7 - 27 يناير، ما يقرب من 1.7 ألف فتحة صنبور غير مشروعة في خطوط أنابيب نقل البنزين التابعة لشركة النفط الحكومية بيميكس.
وفي مساء يوم 18 يناير، وقع انفجار قوي تبعه حريق هائل، خلال محاولات مئات الأشخاص سرقة البنزين من خط نقل المشتقات النفطية في ولاية هيدالغو. ووفقا لأحدث البيانات قتل 115 شخصا نتيجة لهذا الحادث.
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