كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيئة فلسطينية: 15 أسيرا في خطر بمستشفى الرملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بتفاقم الوضع الصحي لعدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، رغم نقلهم إلى مستشفى الرملة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، اليوم الثلاثاء، عن الهيئة، أن "الأوضاع الصحية للأسرى المرضى والجرحى القابعين في عيادة سجن الرملة تزداد سوءً، في ظل غياب المتابعة الصحية لمرضى تصنف حالاتهم الصحية بأنها الأصعب بين الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي".

ولفتت إلى أن 15 أسيراً مريضاً يقبعون حالياً في مستشفى الرملة، ويعانون أوضاعاً خطيرةً ومقلقةً، في ظل معاناتهم من أمراض خطيرة قاتلة مثل السرطان، والشلل، والكلى، والسكري، والكبد، في ظل إهمال طبي كامل من سلطات الاحتلال.