إسبانيا توقف مغربيا بتهمة موالاة “داعش”..قضى سنوات في مراكز القاصرين وتشبع بالفكر المتطرف عن طريق الإنترنيت

أعلنت السلطات الإسبانية، صباح اليوم الثلاثاء، عن تدخل جديد لها في منطقة سرقسطة، مشال غرب البلاد، لإيقاف مغربي، بشبهة مبايعته للأمير المزعوم لـ”داعش”، ونشر الفكر الجهادي في البلاد.

المغربي الموقوف صباح اليوم الثلاثاء، والذي تدخل الحرس المدني الإسباني لتنفيذ عملية توقيفه، نقلت وكالة “أوروبا بريس” أنه يبلغ من العمر 25 سنة، ويقيم في إسبانيا منذ سنة، حيث أمضى عدة سنوات في ملاجئ المهاجرين المخصصة للقاصرين.

وترجح الداخلية الإسبانية، أن يكون الشاب المغربي قد دشن مسار تطرفه منذ ما يقارب الخمس سنوات، فيما أوضحت المعلومات الأولية عنه أن السلطات الإسبانية توصلت إلى أنه كرس نفسه لدعم الأمير المزعوم لـ”داعش” على شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما فقدت “داعش” مناطق تموقعها في كل من العراق وسوريا.

وحسب تحقيقات الحرس المدني الإسباني، فإن “معلوماته الدينية المحدودة جعلته ضحية للبروباكاندا الجهادية، التي تعتمد على رؤية معينة للصراع في المنطقة، وتقدمه للشباب على شكل ألعاب فيديو، والتي تيبين أن الموقوف المغربي كرس جزءا مهما من وقته لها”.

الموقوف، حسب السلطات الإسبانية، تردد على منصات على الانترنت عبر جهازه الالكتروني، واستعمل تطبيقات معينة ذات الحمولة الجهادية، كما دخل على منتديات خاصة بالجهاديين يتم فيها تقديم تدريبات لصناعة الأسلحة، ما يشكل تهديدا للأمن العام.