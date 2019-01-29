أزمة تُطوق حزب أخنوش بمكناس بعد عزل منسقه الجهوي بالجماعة

بعد زلزال الاستقالات، التي ضربت حزب العدالة والتنمية بدائرة إفران، قبل شهور، يعيش حزب التجمع الوطني للأحرار، منذ استقالة منسقه الجهوي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، بدر الطاهري، وبعده عزل مستشار جماعي مطلع السنة الماضية، على إيقاع الارتباك، خاصة في ظل ما يروج حول عزل مستشار بجماعة مكناس، عضو بلجنة المرافق والخدمات بالجماعة نفسها.

وكشف مصدر من مجلس جماعة مكناس، في اتصال مع ” اليوم 24″، أن المستشار الجماعي، الذي يروج أن عامل الإقليم، عبد الغني الصبار، تقدم بطلب عزله، يرجح أنه كان يمارس نشاطات اقتصادية بطريقة غير مباشرة، من خلال كراء بعض مرافق الجماعة.

وأضاف المصدر أن المستشار المذكور “لم يستغل كونه مستشارا ليستفيد من أي امتياز”، مؤكدا على أنه فضل قرار العزل على التخلي عن نشاطاته الاقتصادية.

جدير بالذكر أن حزب التجمع الوطني للأحرار، يعتبر شريكا لحزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة مكناس، وذلك بحصيلة عددية 34 مقعدا لحزب ” المصباح”، مقابل 9 مقاعد لحزب ” الحمامة”، بينما منحت 3 مناصب كنواب للرئيس من الحزب المذكور.